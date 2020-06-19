Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии водителям запретят высаживать безденежных пассажиров Фото: ИА «Башинформ»

﻿Водителям в Башкирии запретят высаживать несовершеннолетних безденежных пассажиров. Законопроект принят в первом чтении, сообщил депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.

﻿«Принятие этого закона позволит уберечь наших детей от опасности остаться посреди дороги, замёрзнуть, получить психологический стресс, а также запретить высаживать пассажиров вне остановочных пунктов. Перевозчики, в основном, против этого законопроекта», – прокомментировал депутат.

Сообщается, что ﻿лицо, отказавшееся от оплаты проезда, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте, но не посреди дороги.

Он также напомнил о таких случаях, появлявшихся в сводках СМИ и общественных организаций. «Известны случаи, когда кондукторы или водители высаживают детей между населёнными пунктами в тёмное время суток, в мороз, чем подвергают опасности их жизнь и здоровье. Дети могут выйти из дома без денег, потерять кошелёк или купить мороженое на предназначенные для проезда средства», – рассказал Зариф Байгускаров.

Между тем, ﻿автор блога об общественном транспорте Олег Арефьев сообщил﻿, что ﻿за высадку и посадку пассажиров вне остановочного пункта уже предусмотрена ответственность в статье 11.33 КоАП. («﻿Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса влечет наложение административного штрафа на водителя») — [прим. ред.].

Он также напомнил, что в статье 125 ﻿УК РФ «Оставление в опасности» говорится, что заведомое «оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности» также влечет наказание.

Ранее сообщалось﻿, что ﻿правительство России одобрило законопроект, запрещающий высаживать детей без билета.