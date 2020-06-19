Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.61 ↑

EUR 78.29 ↑

19 июня Пятница

Уфа   °

Молния
18.06.20: выявлено с COVID-19 - 4730, выздоровели - 2182, скончались - 18. За сутки - 60 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров вошел в список самых влиятельных людей Башкирии

ПОЛИТИКА

Агентство политических и экономических коммуникаций создало рейтинг наиболее влиятельных жителей Башкирии. В список﻿ вошли 50 человек.

Экс­перт­ный опрос, на ре­зуль­та­тах ко­то­ро­го ос­но­ван рей­тинг 50 наи­бо­лее вли­я­тель­ных по­ли­ти­ков Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан, про­во­дил­ся ме­то­дом за­кры­то­го ан­ке­ти­ро­ва­ния.

В нем при­ня­ли уча­стие 15 экс­пер­тов: по­ли­то­ло­ги, по­лит­тех­но­ло­ги, ме­ди­а­экс­пер­ты.

Экс­пер­там за­да­вался сле­ду­ю­щий во­прос: «Как бы вы оце­ни­ли по шка­ле от 1 до 10 вли­я­ние по­ли­ти­ков в Рес­пуб­ли­ке Баш­кор­то­стан?»Составители рейтинга отмечают, что в республике исполнительная власть доминирует над законодательной, а также в Башкирии отсутствуют контрэлиты.Рейтинг возглавил Радий Хабиров, следом идут Андрей Назаров, Александр Сидякин, Ростислав Мурзагулов, Ринат Баширов, Максим Забелин, Рустем Ахмадинуров, Лира Игтисамова, Урал Кильсенбаев, а Ильшат Фазрахманов замыкает первую десятку лидеров.

Также в список попал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов (25 место), митрополит Никон (33 место), Муртаза Рахимова и бизнесмен Альберт Мухамедьяров.

ИА «Башинформ»
Теги: рейтинги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На предприятии Учалинского ГОКа подтвердилась вспышка коронавируса
На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инф
В Санкт-Петербурге поймали нападавшего на женщин сексуального маньяка из Башкирии
Петербургская полиция задержала серийного насильника из Башкортостана. Задержать преступника правоохранителям помог ДНК — материал, который мужчина остав
В Башкирии предстоящей ночью прогнозируются заморозки
В Башкирии предстоящей ночью прогнозируются заморозки. Предупреждение об опасных природных явлениях распространило региональное МЧС. По данным Башгидром
Радий Хабиров уточнил, в каких местах продолжают действовать особые меры
В вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next главе Башкортостана задали вопрос, были ли меры, принятые в республике в связи с коронавирусной ситуацией, оправданными.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть