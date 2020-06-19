Радий Хабиров вошел в список самых влиятельных людей Башкирии
Агентство политических и экономических коммуникаций создало рейтинг наиболее влиятельных жителей Башкирии. В список вошли 50 человек.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 50 наиболее влиятельных политиков Республики Башкортостан, проводился методом закрытого анкетирования.
В нем приняли участие 15 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты.
Экспертам задавался следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние политиков в Республике Башкортостан?»Составители рейтинга отмечают, что в республике исполнительная власть доминирует над законодательной, а также в Башкирии отсутствуют контрэлиты.Рейтинг возглавил Радий Хабиров, следом идут Андрей Назаров, Александр Сидякин, Ростислав Мурзагулов, Ринат Баширов, Максим Забелин, Рустем Ахмадинуров, Лира Игтисамова, Урал Кильсенбаев, а Ильшат Фазрахманов замыкает первую десятку лидеров.
Также в список попал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов (25 место), митрополит Никон (33 место), Муртаза Рахимова и бизнесмен Альберт Мухамедьяров.