Радий Хабиров вошел в список самых влиятельных людей Башкирии

Агентство политических и экономических коммуникаций создало рейтинг наиболее влиятельных жителей Башкирии. В список﻿ вошли 50 человек.

Экс­перт­ный опрос, на ре­зуль­та­тах ко­то­ро­го ос­но­ван рей­тинг 50 наи­бо­лее вли­я­тель­ных по­ли­ти­ков Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан, про­во­дил­ся ме­то­дом за­кры­то­го ан­ке­ти­ро­ва­ния.

В нем при­ня­ли уча­стие 15 экс­пер­тов: по­ли­то­ло­ги, по­лит­тех­но­ло­ги, ме­ди­а­экс­пер­ты.

Экс­пер­там за­да­вался сле­ду­ю­щий во­прос: «Как бы вы оце­ни­ли по шка­ле от 1 до 10 вли­я­ние по­ли­ти­ков в Рес­пуб­ли­ке Баш­кор­то­стан?»Составители рейтинга отмечают, что в республике исполнительная власть доминирует над законодательной, а также в Башкирии отсутствуют контрэлиты.Рейтинг возглавил Радий Хабиров, следом идут Андрей Назаров, Александр Сидякин, Ростислав Мурзагулов, Ринат Баширов, Максим Забелин, Рустем Ахмадинуров, Лира Игтисамова, Урал Кильсенбаев, а Ильшат Фазрахманов замыкает первую десятку лидеров.

Также в список попал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов (25 место), митрополит Никон (33 место), Муртаза Рахимова и бизнесмен Альберт Мухамедьяров.