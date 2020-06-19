ОНФ приглашает жителей Башкирии принять участие в забеге #НеПациент

В День медицинского работника, 21 июня в 11:00 по московскому времени пройдет всероссийский индивидуальный забег #НеПациент. К акции присоединяются желающие по всей стране: спортсмены-олимпийцы, политики, представители некоммерческого сектора и просто неравнодушные граждане, которые хотят поддержать врачей, борющихся с распространением COVID-19. Так организаторы намерены привлечь внимание общественности к важности укреплять иммунитет с помощью здорового образа жизни, который помог участникам не стать пациентами.

Дистанцию для забега каждый выберет самостоятельно, исходя из своих возможностей. В общий зачет пойдет любая форма активности: это может быть один круг вокруг своего дома, а может быть и целый марафон. Организаторы отмечают, что главное – не оставаться в стороне и поддержать акцию.

«Мы хотели не просто поблагодарить медиков в их профессиональный праздник, для нас важно оказать поддержку. Сейчас главной помощью врачам станет снижение нагрузки на здравоохранение и уменьшение количества пациентов. Системным решением здесь может быть приобщение граждан к культуре здорового образа жизни. Важной частью акции станет флешмоб в соцсетях: люди, которые по каким-то причинам не решились выйти с нами на пробежку, увидят акцию в интернете и «заразятся» нашими идеями. #НеПациент – это действительно важный статус в социальных сетях», – подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.

Акция пройдет совместно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». По словам Мильто, партнеров для проведения забега выбирали долго и ответственно: важно, чтобы они разделяли философию акции.

Член Центрального штаба ОНФ, глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что акция привлечет внимание многих граждан.

«Я сам ежедневно совершаю утреннюю пробежку, поэтому поддерживаю это мероприятие. Сейчас, когда мы провели на самоизоляции больше двух месяцев, особенно важно восстанавливать физическую форму и заботиться о своем здоровье. Особо хочу высказать слова благодарности врачам, которые позабыв об отдыхе, работают круглыми сутками. Спасибо вам за самоотверженный труд в непростых условиях борьбы с коронавирусом», – заявил Калинин.

«Как известно, фитнес является не только частью массового спорта и оздоровления, но и неотъемлемой составляющей превентивной медицины. Благодаря регулярным и осознанным тренировкам на профессиональном оборудовании с участием квалифицированных тренеров повышается качество иммунитета, улучшается общее состояние организма. Фитнес-индустрия всегда была в авангарде защиты здоровья россиян. И мы с большим удовольствием присоединяемся к акции всероссийского индивидуального забега #НеПациент. Очень надеемся, что эпидемия скоро закончится, наши героические врачи вернутся из красных зон к своим родным, и как можно больше россиян будут регулярно заниматься физкультурой. В здоровом теле, как известно, здоровый дух!» – подытожила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.