Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Минздрав поддержал предложения «Единой России» по новым льготам для врачей Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

«Единая Россия» предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об основах здоровья граждан». Эту инициативу во время онлайн – совещания с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек», — сказал Андрей Турчак.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

«Приватизация служебного жилья — безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать. Первоочередной прием детей медиков в детские сады — это тоже очень важный элемент, поскольку это дает возможность медикам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей и тем самым социальную функцию свою обеспечить в полном объеме», — сказал Михаил Мурашко и отметил, что все меры нужно поддерживать.

«Думаю, что необходимые поправки в Жилищный кодекс и в федеральный закон будут поддержаны не только моими коллегами по фракции в Госдуме, но и депутатами с других фракций. Врачи и медсестры в условиях пандемии COVID – 19 оказались на переднем фронте борьбы с этим страшным вирусом и мы сегодня обязаны поддержать их в том числе и такими инициативами. Напомню, что наша партия собрала более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Кроме того, партия закупила 200 легковых автомобилей и передала их региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам». Это стало возможным за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов партии и перераспределению средств. Наше региональное отделение также передало легковые автомобили уфимским больницам №21 и №13», — отметил депутат Госдумы Рамзил Ишсарин

Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах.Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными.Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин считает, что меры озвученные секретарем генсовета партии своевременны, особенно в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться в России 21 июня.