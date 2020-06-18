Политолог рассказал о двух важнейших для страны поправках в Конституции РФ

Поправки в Конституцию РФ, внесенные Владимиром Путиным, помогают сохранять позитивную этнополитическую динамику и способствуют укреплению дружбы народов, считает директор Центра гуманитарных исследований, кандидат политических наук Марат Марданов.

«Поправка в основной закон страны о том, что «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия» закрепляет на конституционном уровне принцип государственной поддержки культур и традиций всех народов России. Это особенно важно для таких многонациональных регионов как Башкирия. Поправка о русском языке – как языке государствообразующего народа, служит иногда предметом для спекуляций со стороны различных радикальных объединений, но никто из серьезных ученых и политиков не может поставить под сомнение тот факт, что русский язык дает возможность многонациональному народу России быть единым целом, способствует формированию общегражданской идентичности. При этом на конституционном уровне закрепляется право национальных республик устанавливать свои государственные языки. Тем самым сохраняется традиционный вектор российской национальной политики – «единство в многообразии», — отмечает эксперт.

К важным для всего нашего общества поправкам Марат Марданов также относит пункт о защите исторической памяти.

«Одной из причин кризиса национально-государственной идентичности начавшегося в конце 80-х годов стали процессы «дегероизации» истории России». Исходя из сиюминутных политических соображений, ценности и нормы, определявшие процесс самоидентификации гражданина в советский период, начали активно дискредитировать. В прессе и с экранов телевидения порой стали раздаваться суждения, что, может, не стоило побеждать во Второй мировой войне.

Итогом этого стало возникновение радикальных молодежных субкультур, возникновение неонацистских групп и организаций, усиление бытового национализма и ксенофобии. Отдельные регионы также столкнулись с ростом сепаратизма, который в свою очередь основывался на крайне этноцентристском взгляде на историю.

Второй аспект, связан уже с процессами международной политики. Муссируемая в ряде сопредельных стран тема «преступлений советского режима», формирование концептов «советской оккупации» и «советского геноцида», дает дополнительные козыри тем из них, кто делает ставку на сепарирование от России, в том числе для радикальных националистических сил. Более того, подобные концепты пытаются распространить и на российские национальные республики. В частности, существует ряд финансируемых из-за рубежа информационных ресурсов, работающих на этнополитический раскол народов России. Данная задача напрямую связана с разрушением образа Великой Отечественной войны и принижением роли нашей страны в победе над фашизмом.

Поэтому крайне важно усиливать работу по патриотическому воспитанию, стремиться к тому, чтобы молодежь знала историю страны и республики. В значительной мере гражданская идентичность формируется на основе коллективной исторической памяти, а для выстраивания связи между прошлым и настоящим используются праздники, восходящие к выдающимся историческим датам. Так важнейшим для российского национального самосознания является обобщенный символ Великой Отечественной войны и мы должны защитить правду и память о ней», — уверен политолог.