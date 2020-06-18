Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на регистрации брака в ЗАГСах разрешили присутствовать родителям молодоженов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на регистрации браков в ЗАГСах республики разрешили присутствовать родителям молодоженов. Однако мам и пап старше 65 лет не пустят на церемонию. Также на торжестве могут присутствовать фотограф и видеограф, сообщили в Госкомитете РБ по делам юстиции.

Новые правила действуют с 16 июня. Государственная регистрация заключения брака проходит в торжественной обстановке при условии соблюдения социального дистанцирования и одновременного нахождения в помещении родителей жениха и невесты (в возрасте не старше 65 лет), фотографа и видеографа (не более 2 человек), сотрудника отдела ЗАГС, ведущего церемонию бракосочетания, уточнили в ведомстве.

Напомним, с начала пандемии по коронавирусу, в церемонии бракосочетания могли присутствовать только жених и невеста. Так, в апреле в режиме самоизоляции провели 137 необычных церемоний бракосочетаний, сообщал ﻿«Башинформ». Многие пары перенесли запланированную регистрацию на более поздний срок.

В Госкомюстиции отмечают, что заявления о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), смерти могут быть поданы через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае необходимости получения разъяснений граждан просят воздержаться от личного обращения в органы ЗАГС Башкортостана. По всем возникающим вопросам рекомендуется обращаться в письменной форме на электронную почту либо звонить по телефону.