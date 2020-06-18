Фото: ИА «Башинформ» Медработники Белебеевской ЦРБ через прокуратуру добились выплат за работу с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Медработники Белебеевской центральной районной больницы через прокуратуру добились стимулирующих выплат, положенных за оказание помощи пациентам с COVID-19.

По информации республиканской прокуратуры, более 20 работников медучреждения не получили причитающиеся стимулирующие выплаты на сумму более 800 тысяч рублей

Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав работников. По результатам рассмотрения представления прокурора права врачей и медперсонала восстановлены. Свои выплаты они получили.