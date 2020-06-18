Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В больницах Башкирии могут появиться врачи-наставники Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Врачи-наставники могут появиться в больницах Башкирии. Эту инициативу озвучила председатель регионального общественного совета проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Римма Утяшева на заседании совета. По ее словам, наставники сегодня как никогда нужны молодым медикам. Особенно это стало понятно, когда в период пандемии все вузы перешли на дистанционное обучение. Изучать таким образом медицину крайне сложно.

«Наставники должны быть и у молодых врачей, и у медсестер. Показать все тонкости работы во время учебы невозможно, поэтому опыт медиков с большим стажем является бесценным. Поделиться своими знаниями могут и те, кто уже вышел на пенсию, и просто опытные специалисты. Конечно, главным пожеланием здесь является установление материальной доплаты за наставничество», — пояснила Римма Утяшева.

По ее словам, понятие «врач-наставник» надо закрепить и на законодательном уровне.