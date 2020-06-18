Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии изоляторы будут действовать до окончания режима повышенной готовности Фото: ИА «Башинформ»

Глава республики Радий Хабиров утвердил порядок создания изоляторов для лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, в котором говорится, что изоляторы будут действовать в регионе до конца режима повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно документу, изоляторы, созданные на базе медицинских учреждений, принимают людей на срок не более двух недель под наблюдение медицинского персонала. При необходимости им выдаются листы нетрудоспособности. ﻿Действующий порядок подразумевает проживание и трёхразовое питание изолированных, оно оплачиваются за счёт бюджета. На содержание одного человека в течение 14 дней можно тратить не более 11 209 рублей. Стоимость трёхразового питания в сутки не должна превышать 300 рублей на одного проживающего.

Из документа следует, что изоляторы будут работать по указанному порядку до конца действия режима «Повышенная готовность».

Ранее сообщалось, что в республике развернуты изоляторы на базе 50 медицинских организаций с коечной мощностью 1829 коек. Об этом сообщал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.