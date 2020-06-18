Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на карантин по коронавирусу по-прежнему закрыты семь больниц Фото: ИА «Башинформ»

В республиканском Минздраве назвали больницы, которые по-прежнему находятся на карантине по новой коронавирусной инфекции. Как сообщила заместитель руководителя ведомства Ирина Кононова, ограничительные меры сегодня действуют в семи медучреждениях.

«Это Бижбулякская ЦРБ, 13-я больница Уфы (8 отделений). С 1 июня закрыты на карантин Республиканская станция скорой медпомощи, Верхнетатышлинская ЦРБ, ООО «Медсервис», Архангельская и Бирская ЦРБ», — уточнила замминистра здравоохранения Башкирии.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в регионе на 18 июня диагноз COVID-19 подтвержден у 4 730 человек, выздоровели 2 182, скончались — 18.