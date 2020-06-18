Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии предстоящей ночью прогнозируются заморозки Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии предстоящей ночью прогнозируются заморозки. Предупреждение об опасных природных явлениях распространило региональное МЧС.

По данным Башгидромета, 19 июня ночью и утром в отдельных северо-восточных и горных районах республики ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градуса.

Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы.Также в связи с понижением температуры важно обратить внимание на усиление мер пожарной безопасности.