Башкирия стала лучшей в России по выпускной аттестации по стандартам WORLDSKILLS
Башкирия стала лучшей в России по выпускной аттестации по стандартам WORLDSKILLS Фото: пресс - служба главы Башкортостана
По итогам VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который состоялся в прошлом году, Башкортостан вошёл в десятку лидеров, поднявшись с 13 на 7 место среди 85 регионов. Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым рассказал, что кроме того, по результатам 2019 года республика оказалась лучшей в России по организации выпускной аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
«Это когда вместо итогового реферата выпускники сдают реальный тест, выполняют конкретное практическое задание. Вы заняли первое место, и это очень крутой результат, – сказал руководитель движения. – Тот потенциал, который есть в регионе, говорит о том, что экономика здесь по-настоящему живая, и подготовка специалистов организована на очень высоком уровне».Радий Хабиров отметил, что в республике успешно работает разветвленная сеть средних специальных учебных заведений.
«Мы их не только не потеряли, но сохранили и очень сильно укрепили. Многие из них сейчас уверенно двигаются в современном направлении. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии отношений с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Нам нужны ваши рекомендации. Мы готовы принять и провести мероприятия по линии Ворлдскиллс любого уровня. У нас есть хорошие конгрессные площадки. В планах – строительство современных площадей, которые были бы не только идеальным местом для проведения большого мероприятия, но прежде всего стали точкой роста для всего, что связано с развитием Ворлдскиллс», — сказал глава Башкортостана.