Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии более 4500 единиц автомобильной техники работает на природном газе Фото: ИА «Башинформ»

В настоящее время в Башкортостане более 4500 единиц автомобильной техники работает на компримированном природном газе, и этот показатель ежегодно растёт. В ближайшей перспективе он должен составить до 30-50% от общего числа эксплуатируемых транспортных средств, рассказал министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.

﻿«Сегодня в республике сложилась позитивная тенденция к увеличению количества автотранспорта, использующего газ в качестве моторного топлива, — сказал руководитель ведомства. — Начиная с 2012 года ГУП «Башавтотранс» осуществляется перевод подвижного состава на компримированный природный газ. На территории региона функционирует 18 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) группы Газпром, 15 осуществляют коммерческую реализацию газомоторного топлива. Станции расположены в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Октябрьском, Дюртюлях, Мелеузе, Кумертау, Сибае, а также в селе Кармаскалы. Во многих городах республики (Уфа, Нефтекамск, Давлеканово, Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак) созданы технические центры по переоборудованию транспорта для работы на газовом топливе. Развивается направление по освидетельствованию газовых баллонов. Все это говорит об обеспеченности республики необходимой инфраструктурой для бесперебойного снабжения газовым топливом автомобильного транспорта».

Министр напомнил, что на протяжении последних нескольких лет в Башкортостане реализуется комплекс мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры, формированию разветвлённой сети АГНКС и расширению газобаллонного автомобильного парка. Утверждена приоритетная региональная программа о развитии рынка газомоторного топлива, предусматривающая строительство на территории РБ 13 станций. Их них три уже введены в эксплуатацию, по оставшимся ведется работа на различных уровнях. Кроме того, планируется приобрести за счет средств республики 1 275 автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе.

﻿«При переходе транспортных предприятий на газовое топливо достигается не только экологический эффект, но и увеличивается экономия топлива. Сегодня кубометр компримированного природного газа (КПГ) в три раза дешевле литра дизтоплива и бензина, — отметил Урал Искандаров. — По расчетам специалистов КАМАЗа, для автовладельца выгода от перевода на природный газ одного грузовика при пробеге в 100 тысяч километров составляет в среднем (в зависимости от загрузки) до 700 тысяч рублей в год. Для парков общественного транспорта, таксомоторных компаний эффект будет чуть ниже, но все же ощутимым. Даже частный автовладелец может оценить все преимущества, переоборудовав автомобиль на КПГ, при пробеге в 20 тысяч км окупит затраты за год, а дальше начнется чистая — во всех смыслах этого слова — экономия. Газ является реальной альтернативой нефтяному топливу на ближайшую перспективу. Его применение обеспечит значительное снижение выбросов окиси углерода, углеводородов, окислов азота и твердых частиц. Не менее важным в текущее время является решение вопроса снижения расходов на топливо. Падение мировых цен на нефть не вызывает заметного снижения цен на автозаправках. Электромобили пока очень дороги, и основным конкурентом жидкому топливу все-таки является газ».

Кроме того, законодательством республики предусмотрена 50-процентная льгота от действующих ставок транспортного налога физическим и юридическим лицам на каждое транспортное средство, работающее на природном газе.

Как сообщили в Минэкологии республики, в ближайшее время вступает в силу федеральный закон, позволяющий получить субсидии в размере до 1/3 стоимости устанавливаемого на автомобиль газобаллонного оборудования, как для физических, так и для юридических лиц.