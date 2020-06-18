В Агидели на федеральный грант создается парк в стиле советского модернизма











В центре Агидели создается общественное пространство «Волны Агидели» в стиле советского модернизма. Этот проект в числе пяти других от Института развития городов Башкортостана получил федеральный грант на 45 млн руб. Об этом написал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

«К Агидели с самого основания города не было столько внимания, как сегодня. Практически весь центр к лету 2021 года полностью преобразится. Здесь появятся амфитеатр, инклюзивная детская игровая площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, арт-объекты. Изюминкой парка станет Аллея Первостроителей атомной электростанции, которая так и не была достроена, но именно эта всесоюзная стройка положила начало городу», — напомнил глава.

Парковая зона создается на месте бывшего участка школы и территории бывшего детского сада. Проектом занимается директор Института и помощник главы республики Ольга Сарапулова. Опыт Агидели может стать модельным по перезапуску всех советских микрорайонов, считает она.

Также гранты на реконструкцию общественных пространств выиграли Мелеуз, Янаул, Дюртюли и Николо-Берёзовка. Общая сумма грантов — 400 млн рублей.

«Институт развития городов Башкортостана готов выслушать все инициативы и мнения граждан, желающих создать и реорганизовать общественные территории в своих населенных пунктах. Мы открыты и готовы обсуждать все проекта», — сообщила пресс-секретарь института Дина Деменеева.