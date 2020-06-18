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Владимир Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в Конституцию

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин готовит обращение к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два информированных источника.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», — рассказал источник.
Другой собеседник уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

Кроме того, в преддверии голосования Владимир Путин проведет важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

ИА «Башинформ»
Теги: Путин, обращение, Конституция
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