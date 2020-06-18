Владимир Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин готовит обращение к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два информированных источника.
«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня», — рассказал источник.Другой собеседник уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».
Кроме того, в преддверии голосования Владимир Путин проведет важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.
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