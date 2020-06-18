Фото: Олег Яровиков Число больных коронавирусом в Башкирии превысило 4,7 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

По данным на 18 июня в Башкирии насчитывается 4 730 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 60 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Из 4 730 инфицированных выздоровели 2 182 человека, 112 из которых — за последние сутки.

Число умерших от коронавируса в республике за минувшие сутки осталось неизменным и составляет 18 человек.

Всего за последние сутки в регионах России подтверждено 7 790 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 9 621 человек.

В целом по России сегодня насчитывается 561 091 зараженный коронавирусом. Из них выздоровели 313 963 человек. Умерли — 7 660 человек.

На данный момент в стране проведено более 15,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Только за последние сутки в регионах проведено около 312 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России находятся почти 310 тысяч человек.