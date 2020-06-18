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Парламент Башкирии предлагает давать отпуск многодетным родителям в любое время

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Парламент Башкирии предлагает давать отпуск многодетным родителям в любое время Фото: Валерий Шахов

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии намерены внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается закрепить за родителями, у которых трое и более несовершеннолетних детей, право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное для них время.

Соответствующее решение планируется принять на пленарном заседании 25 июня, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

«Сейчас аналогичная норма действует в отношении тех граждан, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет. Мы предлагаем расширить это право на тех, у кого дети до 18 лет, – прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев. – Люди нередко вынуждены брать отпуск в неудобное для них время. Это лишает детей и родителей возможности совместного отдыха, который является значимым фактором укрепления семейных ценностей. Российское законодательство не предполагает какого-либо изменения статуса ребенка в связи с достижением им 12 лет. Семья с тремя детьми сохраняет статус многодетной до тех пор, пока старший ребенок не достигнет 18 лет. Соответственно, должны сохраняться и привилегии, установленные государством для таких семей».
Как отметил Константин Толкачев, статья 262.2 Трудового кодекса РФ, устанавливающая льготу, вступила в силу осенью 2018 года.

«Статья положительно оценивается гражданами. Проблем с правоприменением не вызывает, обращений и жалоб работодателей не зафиксировано, – добавил он. – Определенные вопросы вызывает тот факт, что льгота изначально была предоставлена только родителям с детьми до 12 лет, а не до 18. Но это упущение несложно исправить. Предлагаемая нами поправка будет способствовать расширению гарантий для многодетных семей. Проект закона поддержан рядом региональных парламентов и рекомендован к внесению в Госдуму Комиссией Совета законодателей при Федеральном Собрании по вопросам социальной политики».

Галина Бахшиева
Теги: Госсобрание РБ, законопроекты, многодетные семьи, отпуск
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