Фото: Учалинский ГОК На предприятии Учалинского ГОКа подтвердилась вспышка коронавируса Фото: Учалинский ГОК

На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инфекции. Положительный тест у 11 сотрудников. Все они жители соседнего с Башкирией региона.

«Во вторник заболели семь человек, в среду диагноз подтвердился у четверых. У всех сотрудников взяли анализы, они отправлены в Уфу, так как это предприятие зарегистрировано на территории Башкирии, но заболели жители нашего региона», — сообщает «Эхо Москвы в Челябинске» со ссылкой на областное правительство.

В УГМК подтвердили вспышку и отметили, что коронавирус выявили у работников во время профилактического тестирования.