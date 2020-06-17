Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году
Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году Фото: ИА «Башинформ»
Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ. Соответствующий приказ опубликован 17 июня на официальном портале правовой информации.
Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. Далее выпускники будут сдавать:
3 июля — географию, литературу и информатику,
6 и 7 июля — русский язык,
10 июля — профильную математику,
13 июля — историю и физику,
16 июля — обществознание и химию,
20 июля ― биологию и письменную часть экзамена по иностранному языку,
22 и 23 июля — раздел «говорение» иностранных языков,
24 июля — по всем учебным предметам (за исключением языков),
25 июля — по всем учебным предметам.
3-8 августа пройдет вторая волна ЕГЭ.