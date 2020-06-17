Член Совета по правам человека призвал жителей Башкирии проголосовать 1 июля

Член Совета по правам человека Башкирии, директор ООО «Дом искусства», президент Ассоциации «Профессиональных участников арт-рынка по формированию и развитию индустрии творчества» Валериан Гагин призвал жителей республики обязательно принять участие в голосовании по поправкам в Коституцию.

«Я голосовал всегда и 1 июля пойду голосовать. Я готов вовлекать людей в процесс осознанного выбора. И я очень хочу, чтобы культура участия в принятии решений была повсеместной! И эта культура начинается с нашего города», — говорит Валериан Гагин.

Выступая с докладом в администрации главы РБ, он обратил внимание участников на схожесть процессов голосования по поправкам в Основной закон страны и вопросам местного самоуправления — обсуждению Генплана и строительства Дельфинария.

«Голосование по поправкам в Конституцию и публичные слушания по насущным городским вопросам не столь далеки и различны, как может показаться на первый взгляд. Их объединяет правовая культура: чем она выше, тем объективнее люди могут оценить их последствия, тем сплоченнее будет наше общество», — отметил спикер.

Валериан Гагин считает, что явку на голосование можно и нужно повышать, вовлекая людей в решение вопросов их дворов и городов. Если люди понимают, что их голос значим для мэрии и с ним считаются, они придут голосовать осознанно по федеральным вопросам. Член СПЧ привел в пример Элеонору Рузвельт, сказавшую, что «Права человека начинаются с маленькой точки на карте — с твоего двора».