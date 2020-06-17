Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии продолжает расти число выявляемых случаев внебольничной пневмонии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии продолжает расти число выявляемых случаев внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки с диагнозом внебольничная пневмония госпитализировано 142 человека. Все они обследованы на COVID-19, информирует Минздрав РБ. Выписано пациентов с пневмонией за сутки — 94 человека.

Всего с 15 марта в республике зарегистрировано 8 841 случай заболевания ВП.