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Жителям Башкирии рассказали о фейках о голосовании по поправкам в Конституцию

ПОЛИТИКА

В Уфе презентовали доклад «Картина фейком» о технологиях манипулирования общественным мнением перед голосованием по Конституции. В онлайн-обсуждении приняли участие представители юридического, студенческого и научного сообщества, СМИ.

По словам сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль», члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, доклад раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.

Примерами недостоверной информации о голосовании по поправкам в Конституцию являются сообщения о недопуске СМИ к наблюдению за подсчетом голосов. Звучат призывы проигнорировать голосование. Также в качестве провокации используются искажения смыслов поправок, апелляции к нарушениям правил голосования, тема незаконной агитации, критикуются новые формы голосования.

﻿«Также якобы Общественные палаты создают препятствия для участия граждан в наблюдении за общероссийским голосованием. Однако до настоящего времени из 250 тысяч представленных в Общественные палаты кандидатур не известен ни один случай такого отказа, ограничений. Такие манипуляции направлены на дискредитацию института наблюдения, который показал свою эффективность в течение последних трех лет», — отметил Брод.
Возникают и весьма абсурдные примеры фейковой информации вокруг предстоящего голосования, рассказал эксперт. Якобы в книжные магазины уже поступает новое издание Конституции с принятыми поправками. Издание, действительно, этого года, но поправки прошлых лет, говорит Александр Брод.

Распространяются фейковые слухи, якобы с новыми поправками будут насильственно крестить представителей мусульманского населения России.

Кроме того, член СПЧ предупредил о создании мошеннических сайтов, дублирующих сайт Конституции-2020, и опасности оставления здесь своих данных, которые в последующем могут использоваться в мошеннических целях.

﻿«Мы, как эксперты, призываем к повышению информирования граждан, проверке фейковой информации. Я призываю не только не критиковать и отказываться от участия в голосовании, а, наоборот, активнее приходить, активнее наблюдать за процессом, сообщать о нарушениях. Таким образом, мы будем больше уверены в прозрачности результата. Проснувшись 2 июля, мы не увидим молочные реки и кисельные берега. Поправки, если они будут одобрены и вступят в законную силу, будут служить хорошим правовым фундаментом для дальнейшего общественного контроля, отстаивания прав граждан, для того чтобы активнее ставить перед властью вопросы и побуждать ее к более качественному выполнению своих обязанностей», — подытожил Александр Брод.

Гульфия Акулова
Теги: голосование по поправкам в Конституцию
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