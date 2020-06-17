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Челябинские экологи передадут уфимскому саду им.Аксакова краснокнижного лебедя-шипуна

ОБЩЕСТВО
Фото: министерство экологии Челябинской области

Челябинские экологи передадут уфимскому саду им.Аксакова краснокнижного лебедя-шипуна Фото: министерство экологии Челябинской области

Челябинская область передаст ﻿«Саду культуры и отдыха им Аксакова» в Уфе лебедя-шипуна, которого прошлой осенью подобрали в Челябинской области со сломанным крылом, сообщает со ссылкой на замминистра экологии области Виталия Безрукова «Челябинск Сегодня».

﻿«Недавно в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера пришло письмо из Уфимского сада культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова. Директор парка рассказал, что в 2006 году в парк были завезены лебеди-шипуны. За эти годы редкие птицы полюбились горожанам, стали местной достопримечательностью. Однако один лебедь умер, и руководство готово разместить у себя другого лебедя», — пояснил Безруков.

По его словам, в парке летом птицы живут на озере, а зимой — в специальном вольере. В штатном расписании предприятия есть также работник по уходу за лебедями.

﻿Лебедя-шипуна прошлой осенью подобрал со сломанным крылом житель деревни Малая Ультрякова Аргаяшского района. Он нашел молодого лебедя у себя в огороде, птица не могла взлететь. Лебедя забрали специалисты министерства экологии и разместили в приюте фонда «Спаси меня», отметил замминистра.﻿

Процедура передачи лебедя новым опекунам была оформлена приказом министерства в соответствии с решением комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при правительстве Челябинской области. Лебедь-шипун обретет новый дом в парке, где будет находиться в естественной среде обитания, на большом озере, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

ИА «Башинформ»
Теги: лебедь, сад имени Аксакова
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