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В избирательные участки Башкирии начали поступать средства индивидуальной защиты

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В избирательные участки Башкирии начали поступать средства индивидуальной защиты Фото: Валерий Шахов

1 июля в России состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. Сейчас во все УИКи республики поступают средства индивидуальной защиты, чтобы голосование прошло максимально безопасно в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Уже сейчас вы можете подавать заявления и прикрепляться к участку, на котором вам будет удобно проголосовать. Процедура также предусматривает голосование на дому. Заходить в квартиры члены УИК не будут. Голосующим в пакете будут передаваться бланк заявления, перчатки, ручка, антисептическая салфетка. Члены УИК будут также защищены, мы закупили маски, перчатки, антисептики, экраны», — рассказала на очередном онлайн-лектории партии «Единая Россия» по организации голосования по поправкам в Конституцию председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко.

По ее словам, бюллетень будет содержать всего один вопрос о том, одобряете ли вы изменения в Конституцию. Поэтому Центризбирком рассчитывает обработать весь объем анкет за ночь и уже 2 июля получить результаты голосования.

Участки будут работать с 25 июня по 1 июля включительно. Каждый пришедший также получит маску, перчатки, ручку, антисептик. На входе будут антисептические коврики для обуви, в помещении организовано проветривание, обработка каждые 2 часа.

«Мы продумали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне и не повлекло за собой негативных последствий», — подчеркнула Илона Макаренко.

Другой участник лектория, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева порекомендовала всем пожилым людям не нарушать режим самоизоляции и проголосовать на дому.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
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