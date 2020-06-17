Штаб Навального в Уфе растратил более 43 млн руб. и "кинул" страхфонды на 10 млн руб

РИА "Новости"



Уфимский штаб Навального, учреждённый Лилией Чанышевой, попал под угрозу банкротства из-за многомиллионных долгов по налогам. ФНС предъявила иск о банкротстве созданной в мае 2019 года некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб», говорится в материалах Арбитражного суда РБ.

Сумма исковых требований составляет более 10 млн. рублей. Это в основном не уплаченные страховые взносы на сотрудников, оформленных по трудовым договорам ГПХ. То есть организация не посчитала нужным платить с зарплат своих активистов и наблюдателей отчисления в Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и ФОМС. Это грубое нарушение финансовой дисциплины. Кроме того, на «Штабе» уже висит исполнительное производство на 1,7 млн рублей в службе судебных приставов.

В официальном отчёте организации указано, что в 2019 году ею потрачено 43,7 млн рублей. Вполне очевидно, что, львиная доля этих сумм – это зарплаты сотрудников и активистов. Причём часть этих денег ушли в Брянск на организацию там дочернего штаба сторонников Навального, и на оплату юридического сопровождения компании в Пензе.

По мнению налоговых органов, в действиях уфимского Штаба Навального есть признаки дробления деятельности и ухода от налогов. Директор Штаба – Лилия Чанышева – в прошлом налоговый аналитик в международных организациях PricewaterhouseCoopers и Deloitte Touche Tohmatsu, поэтому ей хорошо известны "серые схемы" ухода от налогов и вывода денег. А для того, чтобы запутать налоговые органы – выбрали в качестве формы регистрации организации НКО.

ФНС однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах финансовой жизни организации. Налоговый инспектор явно пришел к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неоплаченных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом обязанность по уплате налогов и сборов некоммерческой организации исполняется за счет ее денежных средств и имущества. А при недостаточности имущества и денежных средств обязанность по уплате налогов и сборов возлагается на ее учредителя — то есть на Чанышеву.

По оценке ряда экспертов-юристов схема распространения финансов по сети региональных штабов следующая: деньги (в том числе иностранные) поступают на счета центрального штаба, а затем распределяются по «карманным» НКО — «Фонд защиты прав граждан «Штаб» (г. Уфа), «Фонд защиты прав граждан» (г. Новосибирск), «Фонд организации и координации защиты прав граждан» (г. Воткинск, Удмуртия), которые оплачивают расходы штабов. Этой схемой уже заинтересовался Следственный комитет России, который проверяет её на предмет мошеннических действий. Вполне вероятно, что вслед за экономическими спорами могут последовать следственные действия.

Напомним, что ранее из-за аналогичных финансовых нарушений был ликвидирован по решению суда Фонд «Правового обеспечения граждан» в Удмуртии, по той же схеме управлявший региональными штабами Навального.