«Бьем со всех сторон» - специалист службы крови о важности заготовки «антиковидной» плазмы

Фото: Валерий Шахов









Фото: Валерий Шахов

В Башкирии более 100 человек, переболевших коронавирусом, сдали «антиковидную» плазму. Сегодня мобильный передвижной заготовительный комплекс крови Республиканской станции переливания крови работал в РКБ имени Куватова. Всего за несколько часов 22 сотрудника главной больницы республики сдали почти 14 литров плазмы, которая, возможно, спасет жизнь не одному человеку.

«Это уже второй наш приезд в РКБ, последний раз были здесь 2,5 недели назад. Сегодня кто-то пришел уже повторно сдавать кровь. Это, все те люди, которое переболели СOVID-19. Теперь они готовы поделиться своим иммунитетом с теми, кто еще остаются на больничных койках. Наверное, не зря эти люди в белых халатах выбрали медицинскую специальность. Чувство милосердия, сострадания, гуманизма и отзывчивости — у нас в крови. Поэтому не нужно было кого-то уговаривать, убеждать. Мы просто согласовывали дату приезда. Синхронизировали, так сказать, свои графики», — рассказала заместитель главного врача РСПК по медицинской части Елена Стрельникова.

По ее словам, Башкирия стала одним из первых регионов, где начали заготавливать плазму для лечения больных коронавирусом.

«Первая заготовка у нас пошла уже с 6 мая, мы заготовили тогда единичную дозу. На сегодняшний день в республике донорами «антиковидной» плазмы стали более 100 человек, 10 из них жители Стерлитамака, где тоже налажена работа по забору крови от переболевших COVID-19», — отмечает Елена Васильевна.

Говоря о важности заготовки «антиковидной» плазмы, в медицине это использовали всегда, отмечает медик:

«Этот опыт пригодился и сейчас. Как правило, в крови переболевшего циркулируют антитела на агрессию. И если вовремя применить этот компонент крови, и не дать инфекции разыграться в организме больного, то с большей долей вероятности это помогает пациенту. Но это не используется как монотерапия, а только в комплексе с основным лечением. Назвать это панацеей для коронавирусной инфекции нельзя, мы бьем со всех сторон. Мы — служба переливания крови со своей стороны заготавливаем плазму, в которая циркулирует иммунный комплекс и который помогает побороть эту болезнь».

Елена Стрельникова также рассказала о том, как в РСПК решили проверить плазму некоторых сотрудников на антитела.

«В качестве эксперимента брали кровь у своих сотрудников, которые в период с января по февраль уходил на больничный с схожими на COVID-19 диагнозом. Вы знаете, там пусто, антител нет. По нашим наблюдениям достаточно высокое количество титр антител в крови имеется у тех, у кого действительно оказались положительные анализы на коронавирусную инфекцию. А те, кто предполагали, что переболели в январе или в феврале — у них нет», — добавила специалист службы крови.

Что касается вознаграждения за сданную плазму до 5 тысяч рублей: «Торговать собой нельзя», — уверена Елена Стрельникова. «С 2007 года Республиканская станция переливания крови работает на безвозмездной основе и это наша позиция. Для того чтобы помочь кому-то, нужен внутренний посыл, желание помочь. А эти 5 тысяч рублей нужно воспринимать как благодарность тем людям, которые недавно переболели, и переболели тяжело. Это все-таки не плата, а благодарность за этот мужественный поступок», — считает медик.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных выплатах донорам антиковидной плазмы. О том, почему это важно, куда обращаться переболевшим и как узнать, есть ли у вас антитела, читайте здесь.