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В Башкирии пропавшие туристы найдены на берегу реки Юрюзань

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пропавшие туристы найдены на берегу реки Юрюзань.

Как сообщало ранее агентство, незарегистрированная группа из 4 человек сплавлялась по реке Юрюзань из села Атняш в сторону Павловского водохранилища. Маршрут туристы должны были завершить еще вчера, но так и не вернулись. Связь с ними отсутствует.

На поиски выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники полиции и местное население. Туристов нашли на берегу реки Юрюзань. В помощи экстренных служб они не нуждаются. Туристы решили продолжить сплав, предупредив о своем возвращении через неделю.

Госкомитет РБ по ЧС еще раз напоминает о необходимости регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода. Это нужно для того, чтобы если в установленные сроки туристы не вернулись, спасатели вышли на поиски.

ИА «Башинформ»
Теги: туристы, ГК ЧС
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