COVID-19 пополнит список сезонных инфекций, нужно повышать иммунитет травами: Мурзабаева

Коронавирус также будет циркулировать среди людей в списке других вирусных заболеваний, таких как грипп, парагрипп, и будут традиционные сезонные вспышки заболеваемости. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева.

«Поэтому и необходима иммунная прослойка среди населения, ждём вакцину. Если уж научились бороться с тяжелыми инфекционными заболеваниями путём вакцинопрофилактики, весь учёный мир надеется на победу и над короновирусом», — говорит Салия Мурзабаева.

Однако она считает, что каждому необходимо больше внимания уделить своему иммунному статусу, поддерживать его рациональным питанием, отварами лекарственных трав.

«В сезон необходимо собрать листья малины, смородины, крапивы, одуванчика, ягоды облепихи, и круглый год пить витаминные чаи», — говорит Салия Мурзабаева.

Также она отметила, что возможно нам стоит поменять свои привычки приветствовать друг друга рукопожатиями, объятиями и поцелуями.

«Выпускники БГМУ помнят нашего профессора Хадичу Янбаеву, микробиолога. Она никогда не здоровалась за руки. Нам стоит поучится у японцев, которые кланяются в знак приветствия друг друга, и никогда не соприкасаются губами или частями тела. Индусы также — поклонами и жестами проявляют уважение. Дистанцирование в нынешних условиях — такие же меры профилактики», — говорит Салия Мурзабаева.

Большие надежды медики возлагают на вакцины.

«Не имея иммунной прослойки, антител, противостоять новой инфекции мы не сможем. Как только появятся вакцины, жителям будет рекомендовано сделать прививку», — отметила Салия Мурзабаева.