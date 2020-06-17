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17 июня Среда

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Молния
16.06.20: выявлено с COVID-19 - 4611, выздоровели - 1940, скончались - 18. За сутки - 64 новых случая инфицирования.
Молния
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Число больных коронавирусом в Башкирии достигло 4670 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Число больных коронавирусом в Башкирии достигло 4670 человек Фото: Олег Яровиков

По данным на 17 июня, в Башкирии насчитывается 4 670 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 59 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последнее время это самый маленький прирост заболевших за сутки.

Из 4 670 инфицированных COVID-19 выздоровели 2070 человек, 130 из которых за последние сутки. 2 572 человека — активные больные.

Число умерших от коронавируса в республике за минувшие сутки осталось неизменным и составляет 18 человек.

Всего за последние сутки в регионах России подтверждено 7 843 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 10 036 человек.

В целом по России сегодня насчитывается 553 301 зараженный коронавирусом. Из них выздоровели 304 342 человека. Умерли — 7 478 человек.

На данный момент в стране проведено более 15,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Только за последние сутки в регионах проведено около 285 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России находятся почти 309 тысяч человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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