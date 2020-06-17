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В Башкортостане планируют повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане планируют повысить штрафы за незаконную уличную торговлю Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане повысят штрафы за незаконную уличную торговлю. Депутаты Госсобрания республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании соответствующий проект закона.

Планируется повысить верхний порог штрафов за незаконную уличную торговлю для граждан с 1,5 до 4 тысяч рублей. Кроме того, для должностных и юридических лиц вводится ответственность за повторное нарушение.– Нижний размер штрафа для граждан остается неизменным – 500 рублей.

﻿«Такая «вилка» позволит применять дифференцированный подход к нарушителям в зависимости от ситуации, — прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Зачастую под видом частников по факту на улицах незаконно ведется масштабная коммерческая торговля. Нарушители используют физических лиц для систематического совершения данного правонарушения. Продавцы реализуют полученный от предпринимателей товар как якобы свой собственный. Максимальный штраф в 1,5 тысячи рублей, накладываемый на конкретного продавца, в таких случаях никак не может быть сдерживающим фактором, поскольку эта сумма несопоставима с доходами от подобной деятельности. Фактического же организатора незаконной торговли, юрлицо, не представляется возможным привлечь к ответственности».
По мнению спикера парламента, на фоне использования такой схемы нарушителями закон демонстрирует низкую эффективность. Проблема особенно актуальна для крупных городов, в первую очередь для столицы республики. Возможность накладывать штрафы на физических лиц в большем размере позволит переломить эту ситуацию.

В случае принятия нового закона суммы штрафов за незаконную уличную торговлю будут следующими:

для граждан – от 500 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 90 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрены штрафы: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 90 тысяч до 110 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: штрафы
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