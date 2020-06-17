Благодаря инфекционному госпиталю жители Башкирии получат долгожданную помощь: Кустов

Республиканская клиническая больница начала работу в штатном режиме. Жителям Башкирии снова начали оказывать специализированную, высокотехнологичную медпомощь. Об этом заявил Евгений Кустов после вчерашнего эфира ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале с участием главы республики Радия Хабирова.

В центре внимания программы была медицинская отрасль республики и строительство нового инфекционного центра

«Вряд ли бы это произошло так быстро, не появись в Башкортостане новый современный инфекционный госпиталь, построенный (впервые в республике!) за столь короткое время. Выходит, новый инфекционный госпиталь поможет сотням пациентов со всей республики получить долгожданное лечение и высокотехнологичные операции уже сейчас, несмотря на то, что борьба с коронавирусом продолжается», — сказал Евгений Кустов.

Напомним, он организовал работу COVID-госпиталя на базе РКБ и в настоящее время возглавил группу врачей, направившихся в Карачаево-Черкесию.

По его мнению, в ближайшее время и другие специализированные клиники Уфы начнут принимать больных по своему профилю.

«Немаловажно, что новом госпитале будут не только лечить пациентов, но и обучать эпидемиологов. Именно тех специалистов, которых сейчас везде не хватает», — сказал Евгений Кустов.