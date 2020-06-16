Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.75 ↓

EUR 79.04 ↑

17 июня Среда

Уфа   °

Молния
16.06.20: выявлено с COVID-19 - 4611, выздоровели - 1940, скончались - 18. За сутки - 64 новых случая инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мы получили современный инфекционный центр с самым современным оборудованием - мнение

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Мы получили современный инфекционный центр с самым современным оборудованием - мнение Фото: Олег Яровиков

Главврач инфекционной клинической больницы №4 г. Уфы Радик Галимов прокомментировал агентству «Башинформ» сегодняшнее обсуждение на Первом канале в програаме «Док-Ток» начала работы Инфекционного центра в Башкирии.

«Мы давно с коллективом ждали этого строительства. Благодаря правильному и своевременному решению руководства мы получили современный инфекционный центр с самым современным оборудованием! — говорит Радик Галимов. — Все палаты боксированные, с отдельным входом для пациентов и автономной вентиляцией. Руководство предусмотрело и общежитие для сотрудников. Это очень удобно — сотрудники там же живут и работают».

ИА «Башинформ»
Теги: комментарии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Все российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
К 2024 году все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости». Общая сумма контрактов превышает 2 мл
Коронавирус в Башкирии: Где появились новые COVID-больные; стало больше тяжелых пациентов
В Башкирии больше всего новых больных COVID-19 появилось в трех крупных городах и одном районе. Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки
Виновник смертельного ДТП с подростками в Башкирии: «Я просто их не заметил»
Водитель такси «Рено Логан», который устроил смертельное ДТП в селе Иглино, признался, что сожалеет о совершенном преступлении. 37-летний мужчина объясни
Погода в Башкирии на 17 июня: ожидаются кратковременные дожди и грозы
Завтра, 17 июня, на территории республики ожидается облачная погода. По информации Башгидромета, ночью существенных осадков не прогнозируется. Днем мес
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть