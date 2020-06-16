Фото: Олег Яровиков Мы получили современный инфекционный центр с самым современным оборудованием - мнение Фото: Олег Яровиков

Главврач инфекционной клинической больницы №4 г. Уфы Радик Галимов прокомментировал агентству «Башинформ» сегодняшнее обсуждение на Первом канале в програаме «Док-Ток» начала работы Инфекционного центра в Башкирии.

«Мы давно с коллективом ждали этого строительства. Благодаря правильному и своевременному решению руководства мы получили современный инфекционный центр с самым современным оборудованием! — говорит Радик Галимов. — Все палаты боксированные, с отдельным входом для пациентов и автономной вентиляцией. Руководство предусмотрело и общежитие для сотрудников. Это очень удобно — сотрудники там же живут и работают».