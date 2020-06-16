Фото: скриншот с видео Павел Качкаев: В Башкирии меры по локализации коронавирусной пандемии были оптимальными Фото: скриншот с видео

Депутат Государственной Думы России Павел Качкаев считает, что принятые в Башкирии меры по локализации коронавирусной пандемии были оптимальными.

«Я стараюсь довольно внимательно следить за ситуацией по коронавирусу, потому что приходится очень часто ездить из Уфы в Москву на заседания Госдумы. Я считаю, что в республике достаточно эффективно прошли пик заболеваемости. В первые недели, когда был сильный рост, мы были в десятке регионов с самым большим количеством заболевших. Сегодня мы на уровне 18-20 места. Теми мерами, которые были приняты, удалось всё это дело стабилизировать, — сказал депутат агентству «Башинформ». — Меры, на мой взгляд, были приняты достаточно адекватные. Не было той жесткости, которые были приняты в Москве и Московской области. Понятно, что Москва — мегаполис, там и метро, и 15 млн жителей. У нас были оптимальные меры приняты, и удалось удержаться на уровне 4600. Причем по умершим была вспышка в первые недели, а потом наши доблестные врачи сумели найти те оптимальные меры для лечения,и количество умерших у нас стало стабильным. Это неплохо и один из лучших показателей в стране».

Павел Качкаев подчеркнул важную роль главы республики в стабилизации ситуации в период пандемии.

«Считаю, что Радий Фаритович Хабиров — достаточно опытнй руководитель, у него есть стержень, он прекрасно знает и понимает республику. Поэтому те меры, которые были приняты по локализации коронавирусной пандемии, были оптимальными, в меру жесткими, и не нарушили тот ритм жизни, который сложился у нас в республике. Понятно, что и потери в экономике республики есть, и в жилищно-коммунальном хозяйстве есть снижение доходов. Тем не менее, есть надежда, что в скором будущем мы выйдем из этого кризиса и заживем нормальной, привычной для нас жизнью».