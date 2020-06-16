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Радий Хабиров примет участие в ток-шоу Первого канала «Док-ток»

ПОЛИТИКА

Радий Хабиров примет участие в ежедневном вечернем шоу Первого канала «Док-ток».

Темой для обсуждения станет новый клинико-диагностический инфекционный центр, который разместился на территории индустриального парка «Зубово» в Уфимском районе. Глава Башкортостана ознакомит участников передачи с новым медицинским учреждением, в котором лечатся больные новой коронавирусной инфекцией.

Смотрите эфир ток-шоу сегодня, 16 июня, в 22.25 на Первом канале.

ИА «Башинформ»
Теги: анонс
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