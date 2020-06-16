Фото: ИА «Башинформ» Жителей Башкирии призывают тестироваться на антитела к COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на брифинге Минздрава РБ главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак призвала жителей республики активно тестироваться на антитела к коронавирусу.

Она сообщила, что в настоящее время тестирование прошли уже более 13 тысяч человек. У 4,5% обнаружилось наличие иммуноглобулина G, который свидетельствует о том, что человек не болел, но встречался с вирусом. У 3% был найден иммуноглобулин M, который свидетельствует о возможном наличии вируса у человека.

﻿«Я активно призываю людей тестироваться, тем самым мы поймём, насколько у нас популяционный иммунитет развивается. От этого зависит то, как скоро мы вернёмся к обычной, общественно-социальной жизни», — сказала Анна Казак.