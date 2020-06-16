Фото: bash.news В Башкирии ищут мать, которая при маленьком ребенке устроила эротическое шоу Фото: bash.news

Уполномоченный по правам ребенка Башкирии Милана Скоробогатова разыскивает 25-летнюю жительницу города Салавата. Детский омбудсмен проверяет информацию, размещенную в СМИ.

По предварительным данным, женщина в прямом эфире на сайте знакомств демонстрировала части своего тела, а за кадром ее звал маленький ребенок.

«Сообщение в СМИ проверяем, ищем мать ребенка», — сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова.

Таким образом, получая «донаты», молодая мама решила подзаработать.