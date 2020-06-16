Фото: ИА «Башинформ» В больницах Башкирии в тяжелом состоянии остаются 33 пациента с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В больницах Башкирии в тяжелом состоянии остаются 33 пациента с COVID-19, в том числе на искусственной вентиляции легких находятся 13 человек.

Всего на сегодняшний день в стационарах республики проходят лечение 1012 человек. На амбулаторном лечении находятся 1641 человек с легкой формой заболевания, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения региона Ирина Кононова.

За сутки коронавирусом в регионе заболели 64 человека, сообщал ранее «Башинформ». Общее число больных инфекцией — 4 611.

За прошедшие сутки с выздоровлением выписано 66 человек, всего выздоровели 1940 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших с начала пандемии — 18 человек.