Фото: ИА «Башинформ» В уфимском Инорсе мужчина разгромил умную остановку: вандал задержан на месте - видео Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на месте преступления задержали вандала. В праздничные выходные мужчина, по всей видимости, перебрал с алкоголем и под утро решил выместить свою злость на окружающей инфраструктуре. Под руку выпившему попалась умная остановка в микрорайоне Инорс.

Вандал, недолго думая, схватил тяжелый предмет и бросил в стекло, которое в момент разлетелось вдребезги. За развитием событий по камере видеонаблюдения наблюдали правоохранительные органы, которые оперативно прибыли к месту происшествия и задержали негодяя на месте.

Отметим, что это не первый подобный случай проявления вандализма среди уфимцев. Сегодня за этим в режиме онлайн-наблюдают сотрудники правоохранительных органов и оперативно задерживают нарушителей порядка.