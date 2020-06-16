Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.39 ↑

EUR 79.14 ↓

16 июня Вторник

Уфа   °

Молния
15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском Инорсе мужчина разгромил умную остановку: вандал задержан на месте - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимском Инорсе мужчина разгромил умную остановку: вандал задержан на месте - видео Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на месте преступления задержали вандала. В праздничные выходные мужчина, по всей видимости, перебрал с алкоголем и под утро решил выместить свою злость на окружающей инфраструктуре. Под руку выпившему попалась умная остановка в микрорайоне Инорс.

Вандал, недолго думая, схватил тяжелый предмет и бросил в стекло, которое в момент разлетелось вдребезги. За развитием событий по камере видеонаблюдения наблюдали правоохранительные органы, которые оперативно прибыли к месту происшествия и задержали негодяя на месте.

Отметим, что это не первый подобный случай проявления вандализма среди уфимцев. Сегодня за этим в режиме онлайн-наблюдают сотрудники правоохранительных органов и оперативно задерживают нарушителей порядка.

ИА «Башинформ»
Теги: вандализм, умная остановка, Инорс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в общественных местах разрешат ходить без перчаток
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 июня, разрешил находиться в общественных местах без перчаток. Руководитель
Коронавирус в Башкирии: Заболевших почти 4,5 тысячи; когда остановится пандемия
В Уфе врачи Республиканской больницы имени Куватова, переболевшие COVID-19, рассказали о своей борьбе с этой страшной инфекцией. Борьба с коронавирусо
Стало известно, в каких городах и районах Башкирии появились новые больные COVID-19
В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах появились новые больные COVID-19. В лидерах по заболевшим - три крупных города республики. Наи
В Башкирии мужчина убил свою сожительницу и оставил тело в подъезде
11 июня 2020 года в подъезде пятиэтажного дома по ул. Стахановская г. Ишимбая было обнаружено мертвое тело 42-летней женщины. У трупа были признаки насил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть