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В Башкирии 24 июня для ветеранов ВОВ организуют личные парады Победы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 24 июня для ветеранов ВОВ организуют личные парады Победы Фото: Олег Яровиков

24 июня, в день проведения парада Победы в Москве, в Уфе и Башкортостане не будет парада и других масштабных праздничных мероприятий. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионе. Для ветеранов войны в городах и районах будут организованы личные парады по месту их жительства, рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе главы республики.

Радий Хабиров внес изменения в план основных мероприятий по подготовке и празднованию в Башкортостане 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Мероприятия с приглашением ветеранов войны планируется провести осенью. Военные парады традиционно проводятся в городах воинской славы. 9 мая в Уфе в честь годовщины Великой Победы была организована торжественная встреча «Золотой звезды» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, которую доставили в республику на вечное хранение из Москвы», — пояснили в пресс-службе главы Башкортостана.
Парад Победы в Москве пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей. В нем примут участие около 14 тысяч военнослужащих (10 расчетов пройдут по Красной площади в форме военных лет) и более 220 единиц техники. По Красной площади проедут 30 танков Т-34, артиллерийские самоходки времен Великой Отечественной, современная российская техника и, конечно, армейские новинки. Нас ждет и воздушная часть парада.

24 июня в России указом президента страны объявлено нерабочим днем.

Азат Гиззатуллин
Теги: Парад Победы, Великая Отечественная война
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