Проект музея штурману Альбанову и полярникам в Уфе выиграл грант 6 млн рублей

Проект музейной экспозиции, посвящённой легендарному полярнику-первооткрывателю Валериану Альбанову и всем полярникам из Башкирии, выиграл грант Президента России в размере 6 млн рублей.

Экспозиция призвана увековечить легендарное имя уроженца Уфы, исследователя Арктики, штурмана Альбанова, ставшего прототипом главного героя романа «Два капитана» Вениамина Каверина, и знаменитых полярников уроженцев Республики Башкортостан Вивиана Итина, Фидуса Асхадуллина, Валерия Смирнова, Геннадия Казанина, покорявших Северный ледовитый океан и Антарктиду.

В музее будут представлены артефакты из музейных хранилищ Санкт-Петербурга и Москвы. Экспозиция соберет в себя все сохранившиеся объекты научной и исторической памяти жизни и походов Альбанова и его команды. Музей смогут бесплатно посещать школьники с родителями, учителя. Планируется организовать выездные семинары в школах Уфы и республики с демонстрацией небольшой выездной экспозиции и цифрового музея.

Сегодня достижения исследователей северных территорий в конце 19 — в начале 20 века перечеркнуты забвением. Современные школьники не сразу ответят о значимости северных завоеваний. Да и не многие взрослые знают и понимают это. Важно и необходимо восстановление исторической значимости достижений Валериана Альбанова и его последователей через создание музейной экспозиции на базе Национального музея Республики Башкортостан, следует из проекта. Важно собрать воедино цепочку исторических и научных подвигов арктических исследователей, чтобы вернуть в жизнь сегодняшнего современного жителя понимание о достижениях маленького человека для огромной страны. Образ Альбанова, его сподвижников будет способствовать формированию у молодежи гражданской позиции, станет служить нравственным ориентиром на жизненном пути, в том числе при выборе молодыми людьми будущей профессии.

﻿«Так много сыновей и дочерей нашей республики прославили нашу страну на весь мир! И так мало о них известно, к сожалению, — написал у себя в соцсетях глава Башкортостана Радий Хабиров. — Мне всегда обидно, когда мы забываем о таких людях. Но вот сегодня – отличная новость. Мы выиграли грант Президента России на создание музейной экспозиции, посвящённой легендарному полярнику-первооткрывателю Валериану Альбанову и всем полярникам из Башкирии».