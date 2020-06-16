Фото: скриншот В Уфе заработала интерактивная карта дорожного ремонта Фото: скриншот

В Уфе за ремонтом улично-дорожной сети и ограничениями можно следить на интерактивной карте ремонта дорог.

﻿В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Уфе планируют отремонтировать 22 улицы общей протяжённостью 21 километр. На сегодняшний день работы начались на 19 объектах.

Ремонт участков﻿, где сегодня ведутся дорожные работы, отображен на карте. Синим цветом отмечены участки, где не приступили еще к дорожным работам или там не затруднено движение автотранспорта. Желтый цвет будет говорить о том, что ремонтные работы начаты и возможны затруднения движения. Красным цветом отмечены участки, где движение автотранспорта закрыто.

Таким образом, карта показывает ремонтируемые участки дорог для планирования маршрутного движения так, чтобы объехать эти участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

Работы ведутся так: старое дорожное полотно меняется на новое, обустраиваются технические полосы, устанавливаются новые бортовые камни, ремонтируются тротуары там, где это необходимо. После завершения укладки асфальтобетона на всех объектах будет наноситься дорожная разметка термопластиком.

Ранее сообщалось, что ﻿в Уфе продлили ограничение движения по улице Комсомольской.