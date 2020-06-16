16 июня пройдет лекторий по организации голосования по принятию поправок в Конституцию

Сегодня, 16 июня, в 14:00 пройдет очередной эфир онлайн-лектория «Гражданского университета» «Единой России» по профилактике коронавируса для старшего поколения. Тема лекции – «Голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации». Трансляция по ссылке﻿.

О подготовке и проведении голосования расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Башкортостана Илона Макаренко. Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина сообщит об организации работы наблюдателей в период голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

Модераторы встречи – руководитель регионального исполкома Партии Рустем Ахмадинуров и руководитель рабочей группы по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения Республики Башкортостан о мерах, предпринимаемых в связи с пандемией коронавируса, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева.

Присоединиться к видеошколе может любой желающий – трансляции проходят на YouTube-канале﻿ регионального отделения Партии. Там же можно посмотреть и записи прошедших лекций. У всех слушателей будет возможность задавать вопросы в онлайн режиме в комментариях к видео.