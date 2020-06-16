Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии впервые о помиловании попросили два осужденных за совращение детей Фото: ИА «Башинформ»

Впервые за историю комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии ходатайство об освобождении подали два преступника, осужденные за изнасилование и совращение детей.

«Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены», — сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Комиссия рассмотрела еще несколько дел о «пьяных» ДТП. Однако в этих случаях комиссия была непреклонна.

«К сожалению, мы в ходе работы постоянно сталкиваемся с этим обстоятельством. Алкоголь до добра не доводит и подталкивает людей, даже вполне добропорядочных, на нарушение закона. Как правило, потом осужденные признают вину, раскаиваются, но обратно ситуацию уже не развернешь», — сказал Константин Толкачев.

По процедуре, заявленные ходатайства и решения по ним оформляются и вносятся представления на имя президента страны.