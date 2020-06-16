Фото: Рина Гринберг 72 проекта из Башкирии победили во втором конкурсе на предоставление грантов Президента РФ Фото: Рина Гринберг

72 проекта из Башкирии получили поддержку на реализацию в ходе второго конкурса на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

В списке лучших проектов — организация фестивалей, в том числе туристических, бардовской песни и музыкальных постановок с участием детей.

В частности, фестиваль «Легенды Башкирии. Архангельский район» в деревне Красная Регизла получит финансирование в размере 870 тысяч рублей.

Проект представила команда некоммерческой организации в форме некоммерческого партнерства «Экологическое объединение Тенгри».

Местная организация ветеранов педагогического труда Салаватского района представила проект «Компьютерные компетенции для пожилого современника». На реализацию будет направлено 448 тысяч рублей.

Ознакомиться с проектами победителей, которые будут реализованы на территории Башкирии, можно на сайте Фонда президентских грантов.