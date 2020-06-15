Фото: ИА «Башинформ» МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках и пятом классе пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что 16 июня ночью и утром в горных районах ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.

По югу республики сохранится чрезвычайный пятый класс пожароопасности.

Населению рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности на природе, избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать не потушенные окурки в траву.