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Волонтеры Конституции в Башкирии начали работу на информационных точках

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ

Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ

15 июня в городах и районах Башкирии начали работу 28 информационных точек по информированию населения о поправках в Конституцию России. В местах массового скопления людей — парках, скверах и торговых центрах волонтеры Конституции рассказывают об изменениях, вносимых в Конституцию, отвечают на вопросы граждан, предлагают поучаствовать в добровольческих акциях.

Информационные точки работают в Уфе, Нефтекамске, Белебее, Стерлитамаке, Янауле, Кумертау, Октябрьском, Салавате, Туймазах, Сибае, Баймаке, Иглино, Месягутово, Мелеузе, Киргиз-Мияках и Мраково. Смена волонтеров длится 3-4 часа. Всего в работу общественного волонтерского корпуса «Волонтеры Конституции» вовлечены 3300 волонтеров. Все они прошли регистрацию на портале волонтерыконституции.рф.

Организаторы корпуса — Ассоциация волонтерских центров, заключившая соглашение с ЦИК, и крупнейшие волонтерские и молодежные организации страны: Волонтеры-медики, Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский союз сельской молодежи, Благотворительный проект «Мечтай со мной», а также региональные ресурсные центры по развитию добровольчества, волонтерские центры вузов и ссузов, социально ориентированные НКО.

Узнать больше о поправках в Конституцию можно на сайте мояконституция.рф.

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция
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