Фото: Олег Яровиков В Башкирии все массовые мероприятия в день Табынской иконы Божией Матери отменены Фото: Олег Яровиков

В Башкирии отменены все массовые мероприятия, в том числе Крестные ходы в день Табынской иконы Божией Матери. Как пояснили в Уфимской епархии РПЦ, такие меры связаны с заботой о здоровье и жизни прихожан и недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Праздничное богослужение 19 июня в Богородице-Табынском женском монастыре пройдет без главы митрополии. Литур­гию в этот день возглавит Епископ Бирский и Белорецкий Спиридон. Увидеть праздничное богослужение можно будет в прямой трансляции.

«Обращаюсь к духовенству и верующим Республики Башкортостан и дру­гих регионов с просьбой воздержаться от посещения Богородице Табынского женско­го монастыря в дни празднования Табынской иконы Божией Матери с целью недопу­щения массового скопления людей, — обратился к верующим глава Башкортостанской митрополии Никон. — Духовенство и всех православных жителей Республики призываю оставать­ся в спокойствии, принять это испытание как волю Божию, не ослабевать в своих мо­литвах и обращаться к небесному заступничеству Божией Матери».