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В Башкирии в этом году дополнительно вакцинируют от пневмококка призывников и пожилых

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в этом году дополнительно вакцинируют от пневмококка призывников и пожилых Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в этом году дополнительно вакцинируют от пневмококка пожилых и призывников. Для этого закуплено более 20 тысяч вакцин от инфекции, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Всего в текущем году на средства республиканского бюджет в сумме 96 626,4 тысячи рублей приобретаются пневмококковые вакцины в количестве 50 526 доз.

Дополнительная вакцина от пневмококковой инфекции предназначена для иммунизации 20 тысяч граждан старше 65 лет и 10 тысяч призывников. По словам специалистов, вакцинация позволит сократить число обострений и госпитализаций у лиц групп риска, снизить заболеваемость пневмониями.

В регионе прививки от пневмококка уже получили 5 150 призывников весенней кампании. Порядка 5 тысяч человек запланировано привить осенью.

Лица старше трудоспособного возраста, находящиеся в учреждениях социального обслуживания, получают вакцинацию против пневмококковой инфекции в рамках национального проекта «Демография». План вакцинации уже выполнен на 70%. По состоянию на 1 января на учете в медорганизациях состоят около 69 тысяч лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких.

Приобретенной в текущем году вакциной можно провести вакцинацию 40,5 тысячи человек с заболеваниями легких. В следующем году иммунизацией будут обеспечены оставшиеся 18 тысяч жителей старше 60 лет с бронхолегочными заболеваниями.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
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