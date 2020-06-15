Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 78.52

15 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

КСП выявила в Ишимбайском районе Башкирии нарушения на сумму 7,8 млрд рублей

ОБЩЕСТВО

Контрольно-счетная палата выявила в Ишимбайском районе нарушения различного рода на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Основная доля нарушений приходится на формирование и использование бюджетных средств, при составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности, нарушения контрактного и федерального законодательства, нарушения при распоряжении имуществом.

Так, в результате перевода муниципальных общеобразовательных учреждений на аутсорсинг по организации горячего питания детей муниципальному бюджету нанесен ущерб в сумме 46,7 млн рублей, сообщает ведомство.

Аналогичный ущерб получен по договорам аутсорсинга на оказание услуг по охране зданий, уборке помещений, комплексному обслуживанию зданий образовательных учреждений в 64,2 млн руб. Договоры с основными исполнителями заключены не конкурентным способом.

Отрицательный экономический эффект получен по договорам аутсорсинга на оказание услуг по охране зданий, уборке помещений, комплексному обслуживанию зданий муниципальных образовательных учреждений в 64,2 млн руб. Договоры на услуги по уборке и комплексному обслуживанию с основными исполнителями заключены в обход конкурентных процедур. Юридические лица аффилированы между собой по адресу, месту нахождения, по учредителю и руководителю.

Выявлено превышение в 2016-2018 гг. нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих администрации района. Так, смета по статье «Заработная плата» на 2016 год утверждена с превышением на 16 млн руб., в 2017 году – на 16,4 млн руб., в 2018 году – на 20,7 млн руб. Кассовые расходы администрации за 2016 – 2018 годы превысили утвержденный Расчетный годовой фонд оплаты труда более чем на 50 млн руб. Более того, осуществлены излишние выплаты на 7,5 млн руб.

Проверкой выявлены и коррупционные факты, а именно конфликты интересов. Так, супруга директора МАУ СШ №2, в отсутствие требуемых квалификационных требований, назначена замдиректора по воспитательной работе. Кроме того, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, ей начислена и выплачена заработная плата с одновременной выплатой пособия по уходу за ребенком. Аналогично, директором ДОЛ «Радуга» в отсутствие профессионального образования приняты на работу в лагерь супруг, дочь и сын.

ИА «Башинформ»
Теги: КСП, нарушения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в общественных местах разрешат ходить без перчаток
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 июня, разрешил находиться в общественных местах без перчаток. Руководитель
В Уфе наркоманы штурмуют подъезд ради доступа к закладкам
В Уфе наркоманы буквально штурмом обрушились на подъезда ради доступа к закладкам с очередной дозой дурмана. Попытки неизвестных попасть в подъезд попали
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и соцвыплат
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр М
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты. В этом году вручение документа об образовании решено выдать независимо от результатов Государст
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть