КСП выявила в Ишимбайском районе Башкирии нарушения на сумму 7,8 млрд рублей

Контрольно-счетная палата выявила в Ишимбайском районе нарушения различного рода на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Основная доля нарушений приходится на формирование и использование бюджетных средств, при составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности, нарушения контрактного и федерального законодательства, нарушения при распоряжении имуществом.

Так, в результате перевода муниципальных общеобразовательных учреждений на аутсорсинг по организации горячего питания детей муниципальному бюджету нанесен ущерб в сумме 46,7 млн рублей, сообщает ведомство.

Аналогичный ущерб получен по договорам аутсорсинга на оказание услуг по охране зданий, уборке помещений, комплексному обслуживанию зданий образовательных учреждений в 64,2 млн руб. Договоры с основными исполнителями заключены не конкурентным способом.

Отрицательный экономический эффект получен по договорам аутсорсинга на оказание услуг по охране зданий, уборке помещений, комплексному обслуживанию зданий муниципальных образовательных учреждений в 64,2 млн руб. Договоры на услуги по уборке и комплексному обслуживанию с основными исполнителями заключены в обход конкурентных процедур. Юридические лица аффилированы между собой по адресу, месту нахождения, по учредителю и руководителю.

Выявлено превышение в 2016-2018 гг. нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих администрации района. Так, смета по статье «Заработная плата» на 2016 год утверждена с превышением на 16 млн руб., в 2017 году – на 16,4 млн руб., в 2018 году – на 20,7 млн руб. Кассовые расходы администрации за 2016 – 2018 годы превысили утвержденный Расчетный годовой фонд оплаты труда более чем на 50 млн руб. Более того, осуществлены излишние выплаты на 7,5 млн руб.

Проверкой выявлены и коррупционные факты, а именно конфликты интересов. Так, супруга директора МАУ СШ №2, в отсутствие требуемых квалификационных требований, назначена замдиректора по воспитательной работе. Кроме того, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, ей начислена и выплачена заработная плата с одновременной выплатой пособия по уходу за ребенком. Аналогично, директором ДОЛ «Радуга» в отсутствие профессионального образования приняты на работу в лагерь супруг, дочь и сын.