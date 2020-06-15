Уничтоженное граффити на фасаде дома в Уфе будет восстановлено - Регоператор

Уничтоженное строителями граффити на фасаде дома №53 по улице Кольцевой будет восстановлено. Об этом сообщил агентству «Башинформ» пресс-секретарь Регионального оператора капремонта Олег Койда, ссылаясь на письмо управляющей компании строительной организации, осуществляющей ремонт.

— Проект ремонта дома и восстановления утраченной в результате утепления фасада граффити заранее были согласованы, — сказал Олег Койда.

Стало известно, что фасад дома утепляли, так как в некоторых квартирах промерзали стены. Изначально было рекомендовано окрасить его в белый или бежевый цвет, так как компания «Башнефть» планировала восстановить рисунок после ремонта.

Напомним, в Уфе в ходе капитального ремонта дома по улице Кольцевой, 53, рабочие полностью закрасили фасад дома, на котором был нанесен арт-объект, посвященный работе нефтяников.

Об этом редакции сообщил художник, автор «коронавирусного» граффити возле РКБ Артур Лукьянов.

Тематическое граффити нанесли на фасады двух соседних домов два года назад, над проектом работали шесть художников.

Заказчиком проекта стала компания «Башнефть».

На рисунке изображены мужчина и женщина в спецодежде компании на фоне завода, на соседнем здании — продолжение, узнаваемая уфимская улица.